Kütahya'da Firari Kadın Yakalandı

Kütahya'da 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'taki bir adrese düzenlenen operasyonda, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek, dolandırıcılık, suçluyu kayırma, yaralama ve hakaret olmak üzere hakkında toplamda 18 suç kaydı bulunan H.Ü (52) isimli kadın yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA