Kütahya\'da Güvenlik Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

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Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, şehir güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi. - KÜTAHYA