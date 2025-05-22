Kütahya'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonları - Son Dakika
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Kütahya'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonları

Kütahya\'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonları
22.05.2025 09:24
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Kütahya'da iki operasyonla hayvan hırsızlığı yapan 6 kişi gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı.

Kütahya'da polisinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içindeki İ.A. (41) ve C.A. (32) isimli şahısların yapılan kontrolü esnasında aracın kasa tarafından sesler gelmesi üzerine aracın kasası kontrol edildi. Araç kasasında bulunan 4 adet büyükbaş hayvanlarla ilgili sahiplik ve taşıma evraklarının ibraz edilememesi üzerine hırsızlık ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde büyükbaş hayvanların çalındığı tespit edilerek, hayvanların sahibine ulaşıldı.

Gözaltına alınan İ.A. ve C.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da diğer bir hırsızlık olayında ise bir şahsın evinin bahçe kısmında bulunan ağılında beslediği 6 adet koyunun yerinde olmadığını belirterek şikayetçi olması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince incelenen 8 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 260 saatlik görüntüler ve yapılan saha çalışmaları neticesinde olaya karışan şüpheli şahısların D.K. ( 22), N.K. (22), G.K.(39) ile A.A.(17) isimli şahıslar olduğu, şüphelilerin olay yerine G.K. isimli şahsa ait 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile gelerek olayı gerçekleştirdikten sonra ikametlerine döndükleri anlaşıldı. Ayrıca olay yeri incelemesinde, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında küçükbaş hayvan kılına ve pisliğine rastlanıldı.

Şüpheli D. K, N.K., G.K. ve SSÇ A. A isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden N.K.ve G.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 46 adet suç kaydı mevcut D.K. ve 35 adet suç kaydı mevcut A. A. tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonları - Son Dakika

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