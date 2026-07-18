Kütahya\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelisi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 3 ayrı otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, olay yerlerinde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları ile güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA