Kütahya\'da inşaat halindeki kulübe çöktü, yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Kütahya Merkez Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu bu sırada içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
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