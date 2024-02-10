Kütahya'da inşaat halindeki kulübe çöktü, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da inşaat halindeki kulübe çöktü, yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya\'da inşaat halindeki kulübe çöktü, yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Demirciören köyünde inşaat halindeki bir kulübenin çökmesi sonucu, içeride çalışan 65 yaşındaki İlhan Kahraman enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 19:47
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Kütahya'nın Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Merkez Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu bu sırada içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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