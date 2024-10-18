Kütahya'da İnşaat Kabloları Çalan İki Hırsız Tutuklandı

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Kütahya'da kamu binası inşaatından 230 metre uzunluğundan inşaat kablosu çalan 2 hırsız tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından devriye görevini ifa ettiği esnada merkez Fuatpaşa Mahallesi 12. Sokak üzerinde 46 suç kaydı bulunan U.İ. (21) ve 32 suç kaydı bulunan V.Ç. (20) isimli şahısların elektrik kablosu götürdüğü görüldü. Ekipler tarafından durdurulan şahıslar 230 metre uzunluğundaki kabloyu bulduklarını beyan ettiler. Yapılan araştırmalar sonucu kabloların Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi üzerinde devam etmekte olan Çevre Şehircilik Müdürlüğü hizmet binası inşaatından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirilirken, çalıntı kablolar müştekiye teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA