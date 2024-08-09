Kütahya\'da iş yerlerinde denetim yapıldı

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Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile iş birliğiyle, Yoncalı Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde kapsamlı bir denetim yaptı.

Yoncalı'da bulunan tüm iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, iş yeri ruhsatı, hijyen ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, yetkililere de gerekli konularda uyarılar yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli bilgilendirmeleri yaparak herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde gerekli ihbarların yapılması ricasında bulundu. - KÜTAHYA