Kütahya\'da İşçi Elektrik Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kütahya'da bir karton fabrikasında makine bakımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi Şerif Ramazan Ersöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Ersöz, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik çarptığı belirlenen genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA