Kütahya'da İstanbul-Antalya seferinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da İstanbul-Antalya seferinde uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da İstanbul'dan Antalya istikametine seyir halinde olan bir araçta yapılan aramalarda bin 35 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

13.06.2024 05:26
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İstanbul'dan Antalya istikametine seyir halinde iken şüphe üzerine Kütahya çevreyolunda durdurulan araçta yapılan aramalarda bin 35 gram esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde İstanbul'dan Antalya istikametine giden şüpheli bir araç il girişi çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, bin 35 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan araç sürücüsü H. Ö (42) isimli şahıs Uyuşturucu Madde Nakli suçundan adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da İstanbul-Antalya seferinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da İstanbul-Antalya seferinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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