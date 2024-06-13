Kütahya'da İstanbul-Antalya seferinde uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'dan Antalya istikametine seyir halinde iken şüphe üzerine Kütahya çevreyolunda durdurulan araçta yapılan aramalarda bin 35 gram esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde İstanbul'dan Antalya istikametine giden şüpheli bir araç il girişi çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, bin 35 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan araç sürücüsü H. Ö (42) isimli şahıs Uyuşturucu Madde Nakli suçundan adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA