Kütahya'da İzcilik Kampı Düzenleniyor - Son Dakika
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Kütahya'da İzcilik Kampı Düzenleniyor

Kütahya\'da İzcilik Kampı Düzenleniyor

Kütahya'da izcilere yönelik 3 günlük kamp, değerler eğitimi ve etkinliklerle gerçekleştiriliyor.

05.05.2025 11:46
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Kütahya İl Müftülüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) koordinatörlüğünde, TİF-Diyanet Kütahya İzcilik ve Spor Kulübü üyelerine yönelik Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda izcilik kampı düzenleniyor.

Yaklaşık 20 izcinin katıldığı kamp, 2 gece 3 gün sürecek. Program kapsamında kamp ünite faaliyetleri, cemaatle beş vakit namaz, değerler eğitimi, izci oyunları ve kişisel gelişime yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kampın ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. İhsan Ünlü ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun kampa ziyarette bulunarak gençlere değerler eğitimi sunumu yaptı. Yetkililer, izcilere milli ve manevi değerler doğrultusunda, izcilik faaliyetlerinde ve eğitim hayatlarında üstün başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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