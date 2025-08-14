Kütahya\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 2 adet sigara sarma makinesi, sigara sarımında kullanılan 1 adet kompresör, 13 kilo 900 gram tütün, 34 bin 900 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KÜTAHYA