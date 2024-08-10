Kütahya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 125 Bin 800 Adet Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin 400'ü içi kıyılmış tütün doldurulmuş, 105 bin 400 adet boş olmak üzere toplam 125 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesini yönelik yapılan çalışmalarda, İstiklal Mahallesinde E.D isimli şahsa ait adreste yapılan aramada, 20 bin 400 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 105 bin 400 adet boş makaron, 6 adet farklı markalara ait 97 kilogram kıyılmış tütün, 400 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ve 1 adet elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı - KÜTAHYA