Kütahya'da Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya'da Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya\'da Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Orman İşletme arazözleri de soğutma çalışmaları yaptı.

18.05.2024 23:19
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılçukur köyünde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, Eşen köyü halkı yaptı. Köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınırken, Orman İşletme arazözleri 100 metrekarelik örtü yangını alanında soğutma çalışması yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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