Kütahya\'da Köpenez köyünde orman yangını

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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyündeki yangında 2 hektarlık ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğankaya Mevkiinde dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu ihbar ederek yangın alanına gittiler. İhbarın ardından Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ile birlikte, Gediz Belediyesi İtfaiye ekipler ve çevre ilçe, belde belediye itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından söndürülen orman yangınında 2 hektarlık alan kül olurken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA