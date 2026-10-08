Kütahya'da küçük yaştaki şahsa darp olayında 2 çocuk tutuklandı, 1 şüpheli serbest

Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde yaşı küçük bir şahsın darbedilerek görüntülerinin kayda alınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 çocuk tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili 5 Ekim 2026 tarihinde müracaatta bulunan yaşı küçük mağdur şahsın darbedilerek görüntülerinin kayda alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen adli tahkikat kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 2 adli süreçteki çocuk ile 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 çocuk tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.