Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sera köprülü kavşakta meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan otomobil, aynı istikamete giden minibüse arkadan çarptı. Kazada ismi belirtilmeyen ve alkollü olduğu anlaşılan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?