Kütahya\'da büfe krizi: Esnaf kendini çatıya zincirledi, polis ve zabıta eşliğinde büfeler kaldırıldı

Kütahya'nın en yoğun yaya güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde halk arasında Sevgi Yolu olarak bilinen bölgede faaliyet gösteren belediyeye ait mısır büfesinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde başladı. Belediye ekiplerinin polis ve zabıta eşliğinde başlattığı çalışmalar sırasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Sevgi Yolu'nda uzun yıllardır Gökhan Gökpınar'ın işlettiği büfenin kira kontratının sona ermesi ve caddede yeni düzenleme yapılacak olması sebebiyle belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Karara tepki gösteren Gökpınar, büfenin çatı kısmına çıkarak kendisini zincirledi. Dsnaf, iş yerinin kaldırılması halinde büfesini ateşe vereceğini söyleyerek. karardan vazgeçilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta ve belediye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürü görüştüğü Gökhan Gökpınar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan görüşmede belediye yetkilileriyle iletişime geçildiği, büfenin bugün kaldırılmayacağı yönünde bilgi verildi. Bunun üzerine Gökpınar, verilen sözün çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da duyulmasını istedi. Vatandaşların ve çevre esnafının önünde yapılan açıklamanın ardından büfe sahibi ikna olarak çatıdan indi. İddiaya göre, olayın üzerinden fazla zaman geçmeden zabıta ekipleri yeniden bölgeye gelerek büfenin kaldırılması için çalışmalara başladı. Bu durum hem Gökpınar'ın yakınlarının hem de çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Az önce kaldırılmayacağı söylendi. Şimdi yeniden geldiniz. Bu yapılan doğru değil" diyerek belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmalar sırasında polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, zaman zaman kısa süreli gerginlikler yaşandı. Gökhan Gökpınar'ın emniyete götürülmesinin ardından belediye ekipleri büfeyi bulunduğu yerden kaldırdı. Çalışmalar sırasında çok sayıda vatandaş gelişmeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan belediyeye ait mısır büfelerinin kira sözleşmelerinin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona erdiği açıklandı. Sözleşme süresinin dolmasının ardından belediye ekiplerinin polis eşliğinde bölgedeki büfelerin kaldırılması için çalışma başlattığı belirtildi. Gün boyunca süren çalışma ile Sevgi Yolu üzerindeki büfeler tek tek kaldırıldı. - KÜTAHYA