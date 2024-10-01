Kütahya\'da Motosiklet Denetimi: 39 Bin TL Ceza

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Kütahya'da Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri tarafından yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 17 sürücüye toplam 39 bin 104 TL tutarında trafik idari cezası uygulandı.

Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerince il genelinde Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerince müştereken motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklı can ve mal güvenliğini sağlamak, toplumun huzurunu ve esenliğini bozacak davranışların önüne geçmek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst seviyede tutmak maksadıyla özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda eksikliği tespit edilen 17 sürücüye toplam 39 bin 104 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA