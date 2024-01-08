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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta ve 2 kişinin yapılan üst aramasında, 3,09 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi
08.01.2024 - 11:24,
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta ve 2 kişinin yapılan üst aramasında, 3,09 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.S.G. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, M.A'nın (23) yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 3,09 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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