Kütahya'da Motosikletli Sürücü Polise Çarptı

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
KÜTAHYA - Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı sırada 'Dur' ihtarına uymayan yabancı uyruklu sürücü polis memuruna çarparak kaçtı. Kazada polis memuru yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaçan motosikletli için arama çalışmaları başlatıldı.
Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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