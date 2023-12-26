Kütahya\'da Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8-24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 66 şahıstan 5'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün 8 -24 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği 41 operasyonda yakalanan 66 şahıstan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Suç unsuru olarak, 55,32 gram bonzai, 60,31 gram metamfetamin,11,3 gram eroin, 1,2 gram afyon sakızı ve 74 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA