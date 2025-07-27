Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tunçbilek beldesi yolu Balıkesir kavşağı yakınında çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüdü. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu ve yangının hızla yakındaki bir çiftlik evine yayılmasına neden oldu. Yangın ihbarı sonrasında Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme tankerlerinin hızlı müdahalesi çalışmaları güçlendirdi. Hızlı müdahale, yangının ciddi hasara yol açmadan kontrol altına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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