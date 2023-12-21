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Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Traktörün çarpışma sonucu ikiye bölündüğü belirtildi.

Kütahya\'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
21.12.2023 - 08:48,  Güncelleme: 08:49
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Kütahya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerin isimleri ve plakaları belirtilmeyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmasının etkisiyle traktörün iki bölündüğü görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
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