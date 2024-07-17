Kütahya'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında köy muhtarı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çamköyü muhtarı Mehmet Gözkara (64) idaresindeki 11 AS 488 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Hacımahmut yolunda, N.Y'nin kullandığı 43 ADC 937 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücü Gözkara, ambulansla sevk edildiği Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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