Kütahya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kütahya\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.02.2024 20:45
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Tunçbilek karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 46 ACL 764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü N.G. ve yanında bulunan C.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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