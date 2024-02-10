Kütahya\'da Park Halindeki Otomobillerden Oto Teyp ve Hoparlör Çalan Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kütahya'da park halindeki 2 otomobilden oto teybi ve hoparlör çalan hırsızlık zanlısı 2 kişi güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
İl Merkezi Zafertepe Mahallesinde park halinde bulunan müşteki U.C. (25) isimli şahsa ait araçtan 1 adet oto teybinin çalınması, Zafertepe Mahallesinde park halinde bulunan müşteki İ.S. (21) isimli şahsa ait araçtan 2 adet oto hoparlörünün çalınması, Yunusemre Mahallesi'nde park halinde bulunan müştekinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği araçta meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan saha çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.O.Y. (20) ile A.D. (22) oldukları tespit edildi.
3 adet hoparlör ile yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 2 şüpheli suçlamaları kabul ederken, şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu hazır edilmek üzere gözaltına alındı.
Çalınan malzemelerden 1 adet wooferi şüphelilerin M.K. isimli şahsa sattıkları tespit edilerek yakalandı. Woofer şüpheliden temin edilerek müştekisine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Diğer oto hoparlörlerinin teminine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA
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