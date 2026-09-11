Kütahya'da polis takibinden kaçamadı, 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da polis takibinden kaçamadı, 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kütahya\'da polis takibinden kaçamadı, 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Kütahya'da polisin takibindeki araçtan inerek kaçmaya çalışan ve hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı. Şahsın 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlenirken, işlemlerinin ardından Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da polisin takibindeki araçtan inerek kaçmaya çalışan ve hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekiplerin takibinde bulunan ve şüphelinin içerisinde olduğu araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan aranan şahıs, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında, hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu suçtan arandığı belirlendi.

Ayrıca şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4, hırsızlık suçundan ise 2 olmak üzere toplam 6 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan aranan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da polis takibinden kaçamadı, 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da polis takibinden kaçamadı, 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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