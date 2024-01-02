Kütahya\'da Porselen Fabrikasında Yangın Çıktı

Kütahya'da bir porselen fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA