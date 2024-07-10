Kütahya'da Sağanak Yağış Sonucu Oluşan Selde Otomobil Sele Kapıldı

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Kütahya'nın Domaniç- İnegöl yolunda sağanak yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Otomobilin sele kapıldığı anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Domaniç-İnegöl yolu heyelanlı bölge yakınlarında yoğun yağışın aniden bastırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle oluşan sel, kontrolden çıkan bir aracı yol kenarından alarak sürükledi. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sele kapılan otomobile halat bağlayan diğer sürücüler aracı kurtarmaya çalıştı. Otomobilin sele kapılma anı ve kurtarma çalışmaları Nejdet Çağlayan isimli sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bölgedeki sürücülerin yardımlarıyla sele kapılan araç kurtarıldı. - KÜTAHYA