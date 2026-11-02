Kütahya'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
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Kütahya'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiyece kurtarıldı

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Kütahya\'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiyece kurtarıldı
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Kütahya\'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiyece kurtarıldı
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Kütahya'da Gediz-Hisarcık karayolu Hamamköy mevkiinde gece saatlerinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gediz- Hisarcık karayolu Hamamköy mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T.'nin kullandığı 06 AG 9474 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu ve şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü A.T., itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada hafif yaralanan A.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
OtomobilİncelemeHisarcık3. SayfaİtfaiyeKütahyaGüncelSon Dakika

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