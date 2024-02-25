Kütahya'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya\'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Ali B. ile Süleyman Uymaz arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Ali B., tüfekle ateş ederek Uymaz'ı ağır şekilde yaraladı. Yaralı Uymaz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ali B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

25.02.2024 21:45  Güncelleme: 21:46
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Haydarlar köyünde Ali B. (47) ile Süleyman Uymaz (56) arasında cami önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ali B., Süleyman Uymaz'ı tüfekle ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uymaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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