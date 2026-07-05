Kütahya\'da Suç Örgütüne Operasyon

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlardan zorla para aldığı ve "çökme" yöntemiyle haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 67 adet fişek, 1 kama ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA