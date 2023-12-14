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Kütahya'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 farklı bölgede yapılan uygulamada, 467 şahıs, 134 araç ve 45 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimlerde çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya\'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı
14.12.2023 - 08:40,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 467 şahıs, 134 araç ve 45 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi, Eskişehir Çevre Yolu Eski Tekel Binasında 7 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 467 şahıs, 134 araç ve 45 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca,1 şahıs üzerinden 0.57 gram bonzai, 1 şahıs üzerinden 0.76 gram metanfetamin ve bir adet sentetik ecza hap, 2 şahıs üzerinden ve ikamet aramasından 1.13 gram bonzai, 2 adet payp, 1 adet kova diye tabir edilen düzenek ve 11 adet sentetik ecza hap, 1adet kurusıkı tabanca ve 1 şahıs üzerinden 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Maltepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı - Son Dakika
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