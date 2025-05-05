Kütahya'da Şüpheli Ölüm: Muhasebeci Bilgisayar Başında Bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da Şüpheli Ölüm: Muhasebeci Bilgisayar Başında Bulundu

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32 yaşındaki Gökhan Demir, evinde bilgisayar başında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

05.05.2025 11:29
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Kütahya'da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak'ta meydana gelen olayda ailesi tarafından hareketsiz şekilde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kütahya\'da Şüpheli Ölüm: Muhasebeci Bilgisayar Başında Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Şüpheli Ölüm: Muhasebeci Bilgisayar Başında Bulundu - Son Dakika

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