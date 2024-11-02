Kütahya\'da Tarihi Eser Operasyonu

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, bir adet tarihi eser niteliğindeki bakır sikke ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Polis, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli E.A.'nın ev ve işyerinde arama yaptı. Aramalarda; bir adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen bakır sikke, bir adet tarihi nitelikte çivi, üç adet dedektör, üç yer altı görüntüleme cihazı, 176 dedektör arama başlığı, 35 dedektör tutma kolu, 814 kulaklık, 73 elektronik devre kutusu, 21 pil yuvası, 214 şarj aleti ve çeşitli parçalardan oluşan toplam bin 465 parçaya mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu.

Şüpheli E.A. hakkında '2863 sayılı Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA