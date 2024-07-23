Kütahya\'da Tarla Sahibinin Hassasiyeti Orman Yangınını Önledi

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Kütahya'daki anız yangınında tarla sahibinin gösterdiği hassasiyet orman yangınını önledi.

Yangına arazöz, hizmet aracı, 6 personel ve köylülerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Anız yangınında tarla sahibinin gösterdiği hassasiyetin muhtemel bir orman yangınını önlediği ortaya çıktı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda İl Orman Yangınları Komisyonu'nun aldığı, "Kütahya ili sınırları dahilinde orman sınırlarına bitişik bulunan anız tarlalarından ormana sirayet edebilecek muhtemel bir yangını engellemek amacıyla mal sahipleri tarafından tarlalar hasat edildikten sonra 5 metre genişliğinde mineral toprak ortaya çıkarılacaktır" kararı hatırlatıldı.

Yetkililer, ismini açıklamadığı duyarlı üreticiye teşekkür etti. - KÜTAHYA