Kütahya'da düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kütahya\'da düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin TL değerinde ipotek belgesi ve 368 bin TL değerinde 11 adet senet ele geçirildi.

20.02.2024 00:23  Güncelleme: 00:24
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 500 bin TL değerindeki ipotek belgesi ve toplam 368 bin TL değerindeki 11 adet senede el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmaları sonucunda tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. isimli şüpheli şahısların ikamet, iş yeri, üzerlerine kayıtlı araçlarda eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet 500 bin TL değerindeki ipotek belgesi (arsa) ve toplam 368 bin TL değerindeki 11 adet senede el konuldu.

9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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