Kütahya'da otomobilin yol kenarında bekleyen tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 21'inci kilometresinde meydana gelmişti. Ahmet B. yönetimindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, tekerinin patlaması nedeniyle yol kenarında bekleyen 03 SC 780 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet B. ile yolcular Hayrettin B., Şerife Başpınar ve Hüseyin A., otomobilde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4 çocuk annesi Şerife Başpınar (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.