Kütahya\'da Trafik Kazaları Artıyor

Kütahya'da meydana gelen çok sayıda trafik kazaları saniye saniye Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kütahya'da Nisan ayında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralandı. Kameralara yansıyan kazalarda, dikkatsizlik, aşırı hız ve hatalı çıkış öne çıktı. Sanayi kavşağında meydana gelen kazaların hatalı çıkış sebebiyle gerçekleştiği görüldü. Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Diğer kazalarda ise dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması dikkat çekti. - KÜTAHYA