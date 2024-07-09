Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

09.07.2024 13:24
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Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 43 AAC 619 plakalı otomobil, M.A.Ş (64) kullandığı 35 YMB 90 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 64 yaşındaki Emine Şahan'ın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Naim Şahin ve 16 yaşındaki Emine Şahin yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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