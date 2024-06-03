Kütahya\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık ilçesine seyir halindeki M.T (76) yönetimindeki 43 AEG 029 plakalı araç malı mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 2 metrelik şarampole yuvarlanarak ters dönen araçta şoför M.T. ve araçta bulunan eşi H.T. (75) yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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