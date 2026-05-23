Kütahya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Murat Dağı yolu üzerindeki Dörtdeğirmen köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gediz ilçe merkezi istikametinden turistik Murat Dağı istikametine doğru seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 43 ACY 366 plakalı otomobil, Erdoğmuş-Dörtdeğirmen köy yolundan ana yola çıkış yapmakta olan M.G. idaresindeki 43 LA 796 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun sağ tarafına doğru sürüklendi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan R.İ. ve Y.C. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KÜTAHYA