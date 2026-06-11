Kütahya\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 43 RH 766 plakalı otomobil ile H.E. idaresindeki 43 AFS 290 plakalı motosiklet, Parmakören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.E. motosikletten savrularak yola düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan H.E., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yolda oluşturduğu engel, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla kaldırıldı ve trafik akışı yeniden normale döndü.

Hastanede tedavisi devam eden H.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA