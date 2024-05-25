Kütahya'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya\'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde meydana gelen traktör kazasında, Hasan Şahin isimli bir kişi hayatını kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, incelemelerin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

25.05.2024 23:38
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Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyünde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Düşecek köyünde ormanlık alana giden Hasan Şahin'in (26) kullandığı 43 PA 599 plakalı traktör, Mandıra mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Hasan Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şahin'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hasan Şahin'in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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