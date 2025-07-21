Kütahya\'da Tüp Satışında Patlama: Ölü Sayısı 3\'e Yükseldi

Kütahya'da 25 Haziran'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Abdullah Yenilmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan iş yerindeki patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan 51 yaşındaki Abdullah Yenilmez, ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı patlamada yaralanan Abdullah Yenilmez'in kardeşi Sadettin Yenilmez, 29 Haziran'da, diğer yaralılardan Süleyman Sarıer ise 27 Haziran'da Eskişehir'de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

25 Haziran'da meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında iş yeri sahibi Sadettin Yenilmez (45), ağabeyi Abdullah Yenilmez (51), Süleyman Sarıer ve yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yanıklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor. - KÜTAHYA