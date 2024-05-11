Kütahya\'da UYUMA Uygulaması Tanıtımı Yapılıyor

3.Sayfa

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda elektronik billboardlarda "UYUMA" uygulaması tanıtım videosunun gösterime sunulduğu bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahlardan olan Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi önünde bulunan elektronik billboardlarda "UYUMA" uygulaması tanıtım videosu yayınlanıyor.

"UYUMA" uygulaması tanıtım videosu Valilik ve Belediye önünde 1 hafta süreyle ortalama 20 dakikada bir dönüşümlü olarak gösterimde olacak. - KÜTAHYA