Kütahya\'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Domaniç ilçesi Dinçsu mevkiinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA