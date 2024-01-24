Kütahya'da polisin yaptığı uygulamada üzerlerinde 211 adet sentetik ecza hap ele geçirilen 5 kişiye uyuşturucu hapları sattığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi Mahallesi Mücellit Mehmet Hilmi Efendi Caddesi devamında bulunan toprak yol üzerinde yapılan uygulamada, araç ve şahısların üzerinden, 211 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ifade işlemlerinde M.A, İ.K, Ü.G, O.D, M.G isimli şahıslar uyuşturucu maddeyi (K.K (27) isimli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine, K.K'ın evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.
Gözaltına alınan K.K isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu madde ticaretinden 13 kişinin tutuklandığı belirtildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Hap Ticaretine Operasyon: 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika