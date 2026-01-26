Kütahya\'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık çalışması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya Belediyesi personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

"Narko Rehber" çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı konularında katılımcılara bilgi verildi. Programda ayrıca, vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede aktif rol almasını amaçlayan UYUMA aplikasyonu ile Narvas sistemi tanıtıldı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin toplumda bilinç düzeyini artırarak uyuşturucuyla mücadeleye önemli katkı sağladığını belirtti. - KÜTAHYA