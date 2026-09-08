Kütahya\'da uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheliden 10\'u tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 49 olay aydınlatılırken, yakalanan 70 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 283 gram uyuşturucu madde ile 4 bin 571 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 49 ayrı olayla ilgili 70 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.